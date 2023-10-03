長三角鐵路出行大客流，今將發送旅客358萬人次。圖為杭州東站候車大廳。（大陸央視）

大陸央視新聞報導，中國鐵路上海局集團有限公司指出，3日是中秋十一黃金周長假第5天，長三角鐵路持續迎來出行大客流，當日預計發送旅客358萬人次，較2019年同期（10月5日）多發送旅客88.8萬人次，增幅約33％。

在啟用高峰線的基礎上，長三角鐵路加大對重點時段和熱門方向的運力投放，增開上海至鄭州、西安、武漢、長沙、南昌、武漢等，杭州至鄭州、廈門、新鄉等以及長三角區域內熱門旅遊城市所在地多個方向137趟旅客列車，組織動車組列車重聯運行195列、加掛普速車輛143輛，努力滿足大眾出行需求。

今年黃金周假期，客流整體呈現學生流、旅遊流、探親流疊加的態勢。滬寧、寧杭、滬杭、杭黃、寧安、合福、合杭、連鎮、徐連等多條高鐵沿線城市客流增加明顯。10月2日長三角鐵路發送旅客355.5萬人次，較2019年同期（10月4日）相比增長30.7％。

值得注意的是，9月28日開通營運的滬寧沿江高鐵在黃金周期間同樣迎來出行大客流。自開通營運以來（截至10月2日），累計發送旅客超16萬人次。目前，滬寧沿江高鐵每天開行高鐵列車12對，成為南京、南通、張家港等地市民往來出行的首選。

假日期間，長三角鐵路積極採取措施，保障旅客安全、有序、溫馨出行。上海站、上海虹橋站「一窗通辦」視窗為旅客提供售票、退票、改簽、身分核驗等「一站式」服務，在旅客通道關鍵區域增派人員力量，做好電梯、月台進出站通道等人流集中場所的引導和安全防護工作。杭州站、杭州東站增派人手，全力做好亞運賽事服務保障工作，加強乘降組織，科學調整候檢時間，「之江心驛」雷鋒服務站持續為旅客提供現場問詢服務。合肥站、合肥南站優化「重點旅客預約服務」「軍人依法優先」等便民利民措施，確保重點旅客服務工單及時流轉、傳達到位，做好接續聯動。徐州東站、蚌埠南站、義烏站針對假日期間重點車次、高峰時段，合理安排進站檢票、月台組織等作業力量，引導旅客快速進站乘車，防止旅客擁堵。上海、合肥、南京、杭州等地客運段啟動大客流預案，加強車廂巡視，隨時應對可能出現的突發情況。

鐵路部門提醒旅客，黃金周期間增開列車情況，以車站公告和中國鐵路客戶服務中心12306網站公告為準，許多城市有兩個以上火車站，出行前務必看清票面訊息標註的乘車站名，勿因跑錯車站而耽誤行程。