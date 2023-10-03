桃園檢調發現是LINBAY好油自導自演，對此，民進黨立委鄭運鵬表示，不只是對台灣的農業部，對整個政策有重大的傷害，林裕紘一定不是第一次被抓到，過去還有什麼作假的事情值得推敲。民進黨立委林楚茵則表示，奧斯卡影帝都自歎不如。

鄭運鵬指出，現在國民黨黨工被收押，自導自演已經不可思議，到底是國民黨利用林裕紘，還是林利用了國民黨，這點也值得檢調繼續追查，林裕紘今天道歉文，竟然還貼出3年前加入民進黨的黨證，這點讓民進黨覺得很奇怪。

鄭運鵬指出，他滿口說在野黨要監督在野黨，卻在蔡英文總統連任時加入民進黨，在今天把黨證拿出來說要退黨，他是不是長期臥底在民進黨，是不是禍闖大了，要民進黨出來負責，裡面有很多精心設計的橋段。

鄭運鵬說，這已經不是言論自由，而是涉及刑法超過法律授與尺度，希望檢調勿枉勿縱，他也呼籲林裕紘趕快回國投案說明，過去稱讚過他的這些人趕快道歉，要他到案說明。

林楚茵則表示，Linbay 好油就是「好會演」，上前立委黃國昌直播說哭就哭，奧斯卡影帝都自歎不如，附上民進黨黨證的道歉文，根本就是自導自演的甩鍋脫罪第二集。

林楚茵提到，國民黨以為刪文就能裝作什麼都沒發生嗎？假消息產業鏈就在國民黨裡。