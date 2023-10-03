國慶連假即將到來，北市警局預估連假前將湧現返鄉及出遊之人、車潮，為維護交通順暢及行車秩序，警方特別規劃交通疏導勤務，針對連假前1日（10月6日）忠孝西路、中山北路口等100處重要路口，要求各分局派員提前於下午4時到崗加強交通疏導，其餘路口則於下午4時30分到崗。

而高速公路局於10月7日（星期六）6時至12時針對國道1號（南下）實施高乘載管制，北市管制點計有重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街（大佳國小）高速公路南下匝道口、建國高架（南往北建國高架、民權東路匝道出口前）、環河北路南下匝道口、成功路二段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路二段南下匝道口等8處。

針對連假期間各觀光遊憩景點（如陽明山、兒童新樂園及木柵動物園等）、大型百貨公司（賣場）及其他交通繁雜商圈周邊道路，警方將增派交通崗位加強疏導。

此外，連假期間適逢北市部分百貨公司辦理周年慶活動，短時間人潮、車流聚集，周邊鄰近路段（口）可能因交通量大增造成壅塞，北市警局呼籲前往購物之市民朋友欲前往上述景點盡量搭乘大眾運輸工具前往，如開車前往切勿違規停車，警方將針對百貨公司周邊重要幹道加強違規停車取締、拖吊。