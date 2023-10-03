前10強基金中，統一投信共有4檔基金上榜，日盛投信有3檔入榜。

台股基金近一季績效前10名，統一中小基金報酬率達23.94%，為唯一一檔報酬率超過2成的基金。這檔基金不僅短期表現優異，長期績效也不俗，近一年報酬率近7成，近3年更是翻倍漲。加上統一中小基金，近一季前10強就有4檔為統一投信基金，包括統一台灣動力、統一全天候及統一奔騰基金，報酬率分別為16.85%、16.32%及16.08%。

統一投信表示，近期聯準會利率會議暗示將再升息一碼，使美債殖利率大幅上升，市場重新調整對AI類股的評價，壓抑股市表現。但台股電子業已開始有較明顯復甦，加上大選將至的政策利多，年底前台股仍有望震盪走高。AI類股作為能見度最高產業，在台股整理後有機會獲得資金青睞，開啟台股新一波行情。

日盛投信入榜前10名的基金為日盛新台商、日盛MIT主流及日盛上選，報酬率分別為19.56%、19.09%及18.62%。日盛上選基金研究團隊表示，聯準會（Fed）偏鷹派會後聲明後，美債殖利率攀至新高，短期台股尚待籌碼沉澱。據研究機構調查，受庫存調整與終端需求不佳，預估今年半導體產值將年減11%。

展望明年，歷經今年低基期，及HPC、AI與車用電子持續推升半導體需求，預估明年半導體產值6080億美元、年增10.1%。此外，SEMI也預估明年半導體產值年增11.8%。明年半導體產業將逐步回溫，重回成長軌道已成市場共識。