大陸官媒2日表示，中國大陸將支持智慧汽車供應鏈中的企業組建，致力於擴展創新的聯合體，並競相在2025年之前制定輔助和自動駕駛功能的標準。外媒指，這個全球最大的汽車市場於7月份制定了此類標準的目標，並將所謂的智慧網聯汽車（ICVs）作為長期戰略重點，以期成為該新興行業的全球領先者。

新華社報導，中國大陸將支持企業「建立創新聯合體，取長補短、互相賦能，突破關鍵技術」。報導引述大陸工業和信息化部副部長辛國斌的話說，中國大陸的目標是加快重點標準制修訂。

報導指，雖然1級是中國五類自動駕駛中智慧程度或自動化程度最低的，但官方數據顯示，2023年上半年，中國新增乘用車中略高於42％已達到2級。此類車輛可以處理駕駛功能，但駕駛員必須始終做好在路況發生變化時接管的準備。

而隨著中國推進3級自動化，即車輛可以在特定條件下自動駕駛，大陸網路巨頭百度（Baidu）的蘿蔔快跑（Apollo Go）處於領先地位。該公司於6月獲得了在深圳市部分地區商業運營無人駕駛乘車服務的牌照。這使得該科技中心成為繼大陸中部城市武漢、西南部的重慶和首都北京之後，第4個提供此類服務的城市。

報導指，中國的目標是掌握先進自動駕駛核心技術，最終實現無人駕駛汽車上路，成為全球領先的行業參與者。但隨著美國對技術出口實施限制，以及來自特斯拉（Tesla）等西方同行在改進技術方面的激烈競爭，百度和其他中國開發商等公司面臨著地緣政治方面的逆風。