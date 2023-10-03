抗韓成功！中華隊得分精華｜杭州亞運（愛爾達電視提供）

亞運衛冕軍南韓棒球隊預賽慘遭中華隊4比0完封，儘管不妨礙他們晉級超級循環賽，但對士氣還是造成影響。南韓總教練柳仲逸表示：「既然輸球也沒什麼可說的，但我們打不好對手的球，我們下過功夫偵查對方投手的情報，但是他們的實際控球遠比影片裡更優秀。」

中華隊的打擊表現也非常亮眼，柳仲逸說：「他們的打者平日會追打變化球，但他們今天並沒有被騙到，他們的弱點一向是防守，結果他們也守得很好。」

柳仲逸稱讚左投林昱珉6局無失分的壓制力，「我們有很多韓職的左打者，他們能夠應付韓職投手，但是今天這位左投（林昱珉）讓我們打者陷入困境。」柳仲逸提到台灣有很多投手去美國小聯盟歷練過，增強了中華隊的戰力。

中華棒球隊是2006年亞運金牌，之後在2010年、2014年、2018年被南韓3連霸。柳仲逸肯定中華隊是本屆的強敵，揚言一定要在超級循環賽擊敗日本。上屆亞運中華隊也在預賽2比1力壓南韓，不過南韓在超級循環賽戰勝日本，中華又輸給日本，最終被南韓摘金。