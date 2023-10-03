俄羅斯外交部昨天表示，副外交部長魯登科與日本維新會參議員鈴木宗男舉行了會談。日媒報導，鈴木正在訪問俄國，是去年2月俄烏戰爭爆發以來，首次有日本國會議員訪俄。
鈴木宗男也是日本在野黨日本維新會的國會議員團副代表。
日本時事通信社報導，鈴木的事務所說明，鈴木本月1日至5日訪問莫斯科，已經跟參議院報備出國。
日本北海道新聞報導，預料鈴木會跟俄羅斯就日俄關係交換意見，要求俄方開放讓原本住在南千島群島（日本稱之為北方四島）的日本民眾赴北方四島掃墓等。
俄羅斯塔斯社（TASS）報導，俄羅斯外交部昨天發布聲明表示，鈴木宗男對日俄關係發展貢獻良多，並「對日俄關係被日本制裁俄羅斯、西方的反俄路線破壞表示遺憾」。
俄國副外長魯登科（Andrey Rudenko）在會談中跟鈴木說明俄羅斯對於全球以及區域安全問題的態度，同時提及日俄關係目前的問題。
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