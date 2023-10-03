黑人陳建州自今年6月接連遭女星大牙（周宜霈）、郭源元等人指控性騷，事件爆發後他除暫停職籃PLG聯盟執行長職務外，這段時間更不曾在社群上發文，不過近期他卻頻頻更新籃球相關消息，讓外界猜測是否準備復出，而他最新貼文留言區景湧入大批網友留言「這4字」。

自陳建州捲入性騷風波後，陳建州的Instagram、臉書社群沉寂將近3個月未更新，2日陳建州公開發文為PLG聯盟熱身賽做宣傳「10月7～9日，PLG 熱身賽在基隆！Let’s go PLG」也讓外界猜想陳建州是否即將復出，不過貼文底下也湧進大批留言刷一排「大牙加油」。

陳建州貼文下網友狂刷一排「大牙加油」。（圖／擷取自陳建州臉書）

事實上，當年陳建州從籃球界轉戰演藝圈，主持過《TV三賤客》、《我愛黑澀會》等節目，人脈相當廣的他曾有著「演藝圈里長伯」的稱號，但他卻也有不少爭議，包括「公益潮T」捐款問題、使用「非法電視盒」收看東京奧運等。

然而，今年6月27日陳建州先遭周宜霈（大牙）指控趁出差香港工作時性騷擾及從後面強抱，隔日前郭源元也跳出來發聲，爆出曾被陳建州性騷擾2次，接著又一名前「黑澀會」美眉DJ妖嬌 ，也指出陳建州曾打電話邀約她到房間。

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