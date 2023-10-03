台北地檢署

政大法律系何姓學生去年成立「西革瑪」的新創公司，囂張地在臉書校版徵才，聲稱以教男性把妹，實際從事「約砲」服務收費，遭同校學生指控成立賣淫公司，引發軒然大波，何男雖緊急發聲明道歉，但台北地檢署認定何男在政大宿舍內上網至社群平台IG發文散布引誘性交易訊息，涉嫌違反《兒少性剝削防制條例》起訴何男。檢方因何男認罪，事後將公司解散，加上他尚未媒介性交易成功，給予緩起訴處分2年，命他須向公庫支付6萬元。

今年6月，有政大生在Dcard踢爆，臉書政大交流版出現的「西革瑪有限公司」，稱以教男性把妹為主要服務，但實際卻是根據「約會對象」做為收費單位，像是該公司IG帳號發文，「同居約會派對、多人酒局遊戲」、「今晚想約會的兄弟注意，有小隻馬C罩杯正妹想找人約會賺零用錢，一次4小時，費用3萬5，約會地點皆可，女生大膽敢玩，可摟抱愛撫舌吻摸奶，體驗情侶約會爽感」，質疑何姓學生疑似成立賣淫公司，從事媒介性交易，還大膽在校版徵才，引發各界反彈，檢警介入調查，北檢今依法起訴。

起訴指出，何男於今年5月4日在北市金山北路成立西革瑪公司，並擔任負責人，今年6月9日晚間在政大宿舍內上網至IG，以該公司IG限動刊登情色訊息，違反《兒少性剝削防制條例》。

事發後，何男曾在臉書發聲明道歉，坦承公司確實有嘗試規劃出租女友及其他娛樂、約會服務；不過實際未有任何客戶與營利。至於IG發文提到摟抱、愛撫、舌吻、摸奶等詞彙，也是為了保護女生安全，會明確告知前來詢問的人，女方最多願意接受肢體接觸到何種程度，若超過此限度，就是違反意願的性騷擾，以保障男女雙方權益，避免在約會過程中發生衝突與危險。

何男強調「不提供性交易，不是茶莊、應召站，也沒有賣淫服務」，表示不論是否違法，都造成大眾社會反感，影響系上與學校名聲，「創業時沒考慮到這些，實在是我的錯」。他說，身為政大在校生，願意接受校方的一切調查與處分。