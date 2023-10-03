行政院長陳建仁今率領相關部會首長列席立法院會，報告「113年度中央政府總預算案」，國防部長邱國正會前受訪指出，潛艦國造本來是好事一樁，沒有想到會弄到這個地步、不樂見，國造潛艦召集人黃曙光是他的老同事，而馬文君工作也很認真，「我沒有揣測哪個人洩密或者冤枉，一切交由法來界定，大家比較公平。」

針對外界質疑馬文君拒簽保密協議，邱國正則說，機密資料擺在那邊，與會人員都要簽名，簽名的含義在於告知，不是所謂的保密協定，國防部內部開會有所擔責，資料跟保密切結都要留著，但是在立法院沒有這麼做，國防部在開會都有所約束。

邱國正也強調，不能講是誰捕風捉影、後續發展出別人揣測，很多名嘴專家都有其見解，國防部予以尊重，但是不需要辯解，因為每個人的立論點不同，「他有他的看法，我都予以尊重。」

另外，前海軍顧問郭璽則點名馬文君將機密資料傳到國外，引發軒然大波，高等檢察署已正式分他字案進行調查，但媒體質疑為何壓了8年都沒有辦，卻選在此刻分案；邱國正表示，國防部不會揣測誰洩了密或誰被冤枉，一切交由法律界定處理，這樣也比較公平，眾說紛紜的問題，國防部都希望平和地落幕。

針對馬文君阻攔預算的問題，邱國正說，這要看如何界定，不過工作推動都如期完成，潛艦工作從2016年建案發展到現在，都依照結點在管制，國防部的初衷很簡單，就是要經過「測評」，測評完穩定了才可以投入下一艘，這是很合理的，並沒有什麼預算阻攔的問題。