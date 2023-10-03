美系外資表示，聯發科是全球智慧型設備SoC(系統單晶片)主要供應廠商，包括Android智慧型手機和智慧電視/機上盒等。自今年6月就觀察到，得益於生成式人工智慧的殺手級應用(例如ChatGPT)，半導體產業從行動運算時代升級到AI運算時代的。未來汽車、手機、消費性電子產品等均會更多的採用AI，而聯發科也會從中受益，儘管不會很快速反應。

美系外資表示，過去三個月來，看到聯發科在雲端和邊緣AI方面都取得了很大進展。在雲端人工智慧上，看到超大規模企業發佈人工智慧ASIC設計(例如Google TPU) ，這給包括聯發科在內的亞洲供應商帶來機會。PC端人工智慧方面，預計聯發科將透過其Chromebook 領域參與其中，聯發科與NVIDIA在GPU有傳統的合作關係。手機產品人工智慧上，目前還沒有在手機上看到離線人工智慧的殺手級應用，但大陸的智慧型手機生態系統可能會在下半年推出一些，因此，預計人工智慧將在2024~2026年帶來約60億美元的額外收入(18%的收入複合年增長率)，即對聯發科2026年收入的貢獻大於25%。

美系外資表示，聯發科也與NVIDIA在PC和汽車市場合作，預計2025年將推出具有人工智慧功能的Chromebook PC，然後2026年汽車人工智慧SoC。聯發科積極將邊緣人工智慧應該擴散到智慧型手機和家用智慧裝置的SoC產品，這增加了每個晶片的半導體含量，這會有機會引發市場換機週期。

美系外資表示，智慧型手機通路庫存變得過於精簡，聯發科的晶片庫存也是如此，聯發科第三季庫存天數恐僅剩下60天，這主要是晶圓廠減產所致。最近大陸智慧型手機的補貨導致一些短缺，聯發科和高通不再需要透過降價來競爭，這將有助於2024年利潤率穩定，有鑑於此，維持聯發科加碼評等、目標價由880元調升到1000元。