大陸多間車企近日公布最新銷售數字，理想汽車9月新車交付量3.6萬輛，年增2.13倍，創單月新高；截至9月底，第三季交付量10.51萬輛，年增2.96倍，年初至今交付量24.4萬輛。

香港商業電台報導，小鵬汽車9月交付量年增81％至1.53萬輛，其中自7月起首次交付的新型號G6，9月交付量8132輛，在7至9月則累計交付1.93萬輛。截至9月底，第3季累計交付量逾4萬輛，季增72％。

比亞迪9月新能源車銷量升近43％至2.87萬輛；今年至9月底累計銷量年增76％至約208萬輛。

蔚來9月交付約1.56萬輛汽車，年增近44％；截至9月底，第3季交付量5.54萬輛，年增逾75％，今年累計交付量達39.9萬輛。

吉利9月銷量17.04萬輛，年增31％，其中純電動車銷量年增9％至約3.3萬輛。總計首9個月，今年累計總銷量115.5萬輛，年增17％，純電動車累計銷量年增37％至22.8萬輛。