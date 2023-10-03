台股3日受美債殖利率再度衝高影響，多方追價力道暫歇，指數小幅開低37點，仍守在16,500點整數大關之上，暫報16,534點，下跌22點，權王台積電（2330）股價下跌2元，來到531元，強勢股部分，友達（2409）收購德車用人機介面廠BHTC，股價上演慶祝行情，大漲逾6％；聯發科（2454）跳空開高上漲超過4％。

關注美股表現，道瓊工業指數下跌74點，或0.22％，收在33,433點；標普500指數上漲0.34點，或0.007％，收在4,288點；Nasdaq指數上漲88點，或0.66％，收在13,307.7點；費半指數上漲14.55點，或0.42％，收在3,448.85點。

受惠於美國國會通過45天臨時支出法案，化解政府關門危機，舒緩市場避險情緒，且ISM公布9月製造業PMI反彈至49、優於預期47.9，其中就業指數與新訂單指數同步改善，加上FED投票委員Bowman持續喊話，可能需要再次升息才能將通膨降至央行設定的目標。相關訊息推升10年期美債殖利率盤中突破4.7％、續創2007年以來新高，壓抑整體股市陷入整理。

統一投顧指出，台股指數在跌破半年線六個交易日後，終於在美國政府解除關門危機下，指數一口氣在台積電領軍下，衝上半年線，收復失地。雖未站上月線，但屬難能可貴，若本周外資能夠大幅歸隊，指數有機會向上挑戰季線16,744點位置。此外，盤面類股輪彈快速，盤面資金重回AI 及通訊族群，例如廣達、華碩、緯穎、緯創、川湖、英業達；光環、聯亞、台揚、正文、昇達科等均呈走強。