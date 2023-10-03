桃園市大園區三民路二段、坑菓路口2日晚間發生吊車翻覆事故，造成吊車駕駛與小客車駕駛輕傷。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區三民路二段、坑菓路口2日晚間發生吊車翻覆事故，經連夜排除事故現場，已於3日上午7時50分恢復路段正常通行。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區三民路二段、坑菓路口2日晚間發生吊車翻覆事故，經連夜排除事故現場，已於3日上午7時50分恢復路段正常通行。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區三民路二段、坑菓路口2日晚間發生吊車翻覆事故，因該吊車無法發動，已移至路肩並先移除吊臂，後續請吊車公司維修至可發動後再移除。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區三民路二段、坑菓路口正施作捷運綠線工程，昨晚發生200噸吊車翻覆事故，壓毀路旁一輛貨車與一輛小客車，吊車駕駛與小客車駕駛皆輕傷，經連夜排除，該路口已恢復通車。捷運工程局表示，當時該處無施工，為吊車準備前置作業時「撐座下土質鬆軟」才不慎傾倒，後續承包廠商也會前往關懷傷者。

這起事故發生於2日晚間9時58分，大園三民路二段與坑菓路口捷運施工處，大陸工程協力廠商吊車正起吊12噸重的配重塊，豈料吊車右前方的撐座下突然軟塌，導致吊車重心不穩，發生傾倒事故，當場壓毀路邊一輛貨車與一輛小客車。警方立即到場實施單向封鎖三民路二段往竹圍方向，三民路二段另側道路則實施單線雙向通行。

事故畫面十分驚悚，側翻的吊車吊臂當場壓爛貨車的車頭，壓得面目全非，小客車的車尾也被波及，車窗玻璃破碎，連該路段的測速照相機也被撞歪。大園警方表示，36歲林姓吊車駕駛左腳擦挫傷送往長庚醫院就醫，無生命危險，另遭到波及的28歲初姓小客車駕駛則是右手臂擦傷，就醫治療後無大礙返家休息。

捷工局副總工程司魏光譽說明，事發當時，該工地沒有在施工，該輛重200噸的吊車即將準備移動到同在三民路上的另處工地，先準備前置作業，要將重12噸的配重塊，吊到卡車上運去下個工地，沒想到右前方撐座「土質鬆軟」，重心不穩才發生傾倒事故。

據悉，桃捷綠線工程每次吊車到工地施工都會先檢查撐座土質，不過由於昨晚非施工，為吊車駕駛的前置作業，疑因前置作業檢查疏忽造成意外，目前由北區職安中心介入調查。

魏光譽表示，經連夜排除事故現場，已於今早7時50分恢復路段正常通行，由於該吊車目前無法發動，已移至路肩並先將吊臂移除，後續請吊車公司派員維修至可發動後再移除，預計1至2天內完成。