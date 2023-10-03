華爾街知名大空頭的摩根士丹利分析師威爾森（Michael Wilson）表示，實際利率與股票報酬之間呈高度負面相關，這意味著：利率再次成為股票表現的決定因素。

他補充指出，上個月美國聯準會開會後美股走低，顯示投資人開始質疑「利率應維持更高更久」的說法。

但美國銀行分析師薩勃拉曼尼安（Savita Subramanian）則認為，即便利率維持在高檔，股市依然可以蓬勃發展。她引用1985年～2005年數據指出，即便實質利率處於3.5％，標普500指數年均報酬率仍高達15％。