華爾街知名大空頭的摩根士丹利分析師威爾森（Michael Wilson）表示，實際利率與股票報酬之間呈高度負面相關，這意味著：利率再次成為股票表現的決定因素。
他補充指出，上個月美國聯準會開會後美股走低，顯示投資人開始質疑「利率應維持更高更久」的說法。
但美國銀行分析師薩勃拉曼尼安（Savita Subramanian）則認為，即便利率維持在高檔，股市依然可以蓬勃發展。她引用1985年～2005年數據指出，即便實質利率處於3.5％，標普500指數年均報酬率仍高達15％。
華爾街兩大投行美股策略師對於「利率維持高檔如何衝擊美股」有著截然不同的看法。摩根士丹利認為，利率攀升將拖累股市下挫，美國銀行則認為兩者關聯不大。
華爾街知名大空頭的摩根士丹利分析師威爾森（Michael Wilson）表示，實際利率與股票報酬之間呈高度負面相關，這意味著：利率再次成為股票表現的決定因素。
他補充指出，上個月美國聯準會開會後美股走低，顯示投資人開始質疑「利率應維持更高更久」的說法。
但美國銀行分析師薩勃拉曼尼安（Savita Subramanian）則認為，即便利率維持在高檔，股市依然可以蓬勃發展。她引用1985年～2005年數據指出，即便實質利率處於3.5％，標普500指數年均報酬率仍高達15％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。