警方查扣毒品、捲菸器等證物。（洪靖宜攝）

高雄市美濃區1名23歲劉姓男子利用自家三合院空間，涉嫌販售及分裝毒品，還提供外送服務，尤其是中秋前夕他還大量進貨，想趁機大賺一筆。不過行跡早已被警方掌握，日前趁他熟睡時逮人，他一開始還裝鎮定，否認持毒，不過專案小組在雜物堆中找到200包毒咖啡包等證物，他頓時冷汗直流，訊後被移送法辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第八隊23分隊於今年中接獲情資，得知住在美濃區的23歲劉姓犯嫌，與哥嫂同住的他，利用自家三合院設立行銷據點販售及分裝毒品，提供外送服務，在美濃區頗具盛名，甚至在中秋節前夕開始大量進貨，藉以牟取暴利。

專案小組歷經多日跟監蒐證，見時機成熟後，於9月25日持搜索票，趁劉嫌睡覺之際突襲，他一開始神色自若，否認持毒，直到警方在三合院中的雜物堆中找出200包毒咖啡包和愷他命、K盤、分裝夾鏈袋、電子磅秤、捲菸器、捲菸紙等證物，他才知道逃不掉，頓時冷汗直流，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

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