因民進黨總統參選人賴清德在2024民調中持續佔據領先地位，各界都相當關注「藍白合」一事。然而柯陣營先是喊出兩方比民調，輸得退選；接著民眾黨總統參選人柯文哲又說，不想比民調，「哪裡是叫合作，是叫併購！」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉怒轟，「柯文哲腦袋瓜哪根筋不對勁」。

美麗島電子報2日公布2024最新全電話民調，調查時間為9月25日至27日，賴清德拿下36.6%支持度、國民黨總統參選人侯友宜占21.6%，上述兩者與上周相比皆有提升；而柯文哲占16.6%排第三、鴻海創辦人郭台銘7.1%墊底，2者呈下降趨勢。

吳子嘉昨（2）日在節目《關鍵時刻》指出，「柯文哲是腦袋瓜哪根筋不對勁，現在選戰苗頭就出來了，賴清德往上走、侯友宜往上走，往下掉兩個人（郭、柯）就是沒有立委的人，賴、侯兩個都有立委。」

對於侯友宜、柯文哲的民調走向，吳子嘉分析，立委全面性在台灣各個角落開始活動，民眾黨只有10個立委，還都是小咖，白營提名立委有兩個目的，一個是幫助柯文哲當選，一個是害其他人落選，但就現在情況，柯陣營的立委參選人連成事不足，敗事有餘的能力都沒有。

吳子嘉進一步談到，柯文哲提名立委已經淪為放狠話，「民調輸了，就用立委來刁難你（藍營）」。但吳子嘉也預測，侯友宜跟柯文哲的民調發展，將會有很大的差距。

除此之外，吳子嘉還怒批，柯文哲提出一個奇怪的條件，輸的人退選，「藍白合不是要合作嗎？那怎麼會有這個要求，因為原本討論民調、討論比賽、討論規則都是為了合作，結果他提出一個方法要你退選，那就是藍白鬥，目的就是鬥，不是要合，所以一直不斷的在吵架，跟鬥爭的過程當中在攪局。」