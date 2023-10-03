桃園市中壢區一名41歲葉姓女子，遭假投資手法詐騙，她先交付62萬元，之後要再付100萬元時，因有事要出門，將鉅款寄放在社區管理中心櫃台，18歲的詐騙車手林男，假冒「華晨投資股份有限公司」外派經理身分來取款，管理人員直覺有異機警報警，戳破這場詐欺騙術，成功幫葉女保住100萬元。

中壢警分局青埔派出所2日接獲青埔地區領航北路1處社區管理中心人員報案，指稱疑似有住戶遭到詐欺，警方到場發現，葉女誤信詐騙集團假投資真詐財，加入「華晨投資公司line軟體通訊，認為該公司可協助抽取股票認購權，短時間獲高報酬及保證獲利零風險。

葉女當時因為有事要外出，竟將與詐騙集團約定好將100萬元寄放在社區中心櫃台，前來取款的林男，當下不願意將雙證件交給管理中心登記，還嗆說「已經有識別證了為什麼還要登記」，讓管理中心人員生疑，馬上藉故拖延請他在會客區稍待，私下立刻報警，員警火速趕往後當場將林男逮捕，訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

葉女接到通知與弟弟返回，警方說明遭詐騙時，葉女起初還不相信、並說「他們只是來收錢而已」，葉女弟稱「我玩股票20幾年哪時候會有人來收錢」，員警提供詐騙案例和文宣，葉女終於相信遭詐騙。警方現場除了查扣作案用的手機，還扣得詐欺集團偽造的「華晨投資股份有限公司」收據、大小章及識別證等物。