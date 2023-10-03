小犬颱風逐漸逼近，中央氣象署預計在今天中午前後發布陸上颱風警報，氣象專家賈新興指出，各國預測路徑稍微北修，可能在明天（4日）深夜至周四（5日）凌晨登陸台東。另外根據日本氣象廳最新預測，小犬增強為「強烈颱風」（相當於中度颱風），預估周四全台都在暴風警戒範圍內。

日本氣象廳將小犬颱風升級為「強烈颱風」，今晨在沖繩南方海域，以時速10公里速度朝台灣方向前進。根據預測路徑顯示，周四暴風圈將籠罩中南部地區，整個台灣都在暴風警戒範圍內。

賈新興指出，小犬颱風各國預測路徑再稍微北修，中心預計在明天深夜至後天凌晨登陸台東大武鄉至太麻里之間，宜花交界、花蓮、台東、高屏地區及恆春半島風雨最明顯，留意大豪雨以上等級降雨；綠島、蘭嶼、台東及嘉義以南也要注意強風。

周末就是一連4天的國慶假期，賈新興表示，周六（7日）恆春半島有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨，周日（8日）桃園以南沿海清晨有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨；周日至下周二（10日）北部及宜蘭午後有較大雨勢。