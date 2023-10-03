台灣虎航再度拓點日本，宣布11月1日正式開航桃園－高知航線，直抵日本四國最南端，是虎航首個直飛四國的航點，讓航網更四通八達。雄獅旅遊則推出今年最後一檔促銷優惠，10月1日至11月6日的線上旅展推出多種海內外遊程，涵蓋賞楓、跨年、寒假春節等熱門檔期。

位於日本四國最南端的高知，擁有日本百大名城的高知城，更是日本近代革新英雄坂本龍馬的故鄉，當地還有號稱「日本最後一條清流」的四萬十川，閃爍寶石光澤般蜿蜒上百公里的純淨河川，宛如世外桃源的山光水色，讓遊客流連忘返。

台灣虎航表示，桃園－高知航線開航初期，每周營運2班，去程航班編號IT250，每周三、六上午8時40分自桃園機場起飛；回程航班編號IT251，每周三、六的下午2時自高知龍馬機場起飛。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航10月4日上午10時至10月5日晚間11時59分，推出單程未稅2499元起的開賣促銷價，搭乘日期為11月1日至2024年3月30日止。

繼上周宣布12月10日開航桃園－秋田航線後，至今年底台灣虎航飛航日本地區將達18個航點，桃園、高雄出發共計飛航23條航線。

把握今年最後一檔優惠，雄獅旅遊線上旅展10月1日至11月6日登場，推出多種國內外促銷行程，包含日韓萬元有找、熱門交通票券買1送1，出發日期涵蓋賞楓、跨年、寒假春節等熱門檔期。為慶祝出境解封屆滿1周年，凡雄獅旅遊會員於線上旅展期間，購買2024年1月31日前出發的指定國外團體行程，即可抽最新iPhone 15 128G。

雄獅指出，出境解封將於10月13日屆滿1周年，根據交通部觀光署統計，隨著國際航班運能穩定增加，出境旅客自6月起突破百萬人次大關，8月出境旅客人次甚至已恢復至2019年同期近8成水準。雄獅進一步觀察也發現，高端旅遊的需求較2019年增加2至3成，且選擇出長天數旅遊產品的旅客增加，並轉而熱衷定點深度且完整的旅遊型態，具「產品特殊性」與「市場稀缺性」特質的旅遊商品更是受到青睞。