屏東24歲楊姓女子，透過交友軟體認識綽號「L」的女子，楊女與L女交談甚歡，甚至遠赴高雄欲見面約會，這時L卻自稱是酒店小姐，酒店經理指示要約會須購買1萬7000元的遊戲點數，楊女察覺有異拒絕，卻遭L威脅要找「黑道大哥」上門，嚇得楊女急忙前往超商購買，所幸店員識破詐騙手法，即時通知警方阻止騙局。

楊女被威脅後，前往高雄三民區正忠路上一處超商購買遊戲點數，因不熟悉購買流程，詢問店員過程面有難色，店員察覺有異急忙報警，三民二分局鼎山派出所警員到場了解發現，這又是一場「愛情詐騙」。

楊女向警方表示，在一周前透過交友軟體認識L女，聊天過程認為終於遇到能交心的人，便提出希望能約會見面，從屏東開車到高雄後，L女才透露酒店小姐身分，經理要求要購買遊戲點數才能見面，楊女拒絕卻遭威脅，只好前往超商購買，沒想到從頭到尾都是一場騙局。

警方表示，要求被害人購買遊戲點數是詐騙集團常用手法，提醒網路交友充滿陷阱不可不慎，避免透露私密個資成為詐團把柄。