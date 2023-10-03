前海軍顧問郭璽控國民黨立委馬文君阻撓潛艦國造案並洩密，國民黨2日發聲力挺，質疑綠委也曾提案凍結過潛艦國造預算，現在卻煽動綠色恐怖打選戰。對此，民進黨團今回應，藍營此舉是「提油救火、搞不清楚重點」，強調凍結出發點本意是什麼才是重點，綠委也三問馬文君，要求馬正面回應，是否有在會議簽署切結保密。

立委羅致政說，藍營質疑民進黨雙標，根本是搞錯重點，重點不在凍結預算，而是在於有無涉及到國防機密，洩密造成潛艦國造困難，立委雖有監督責任的凍結權，但凍結分好多種，有些是為了做好監督角色，好好協助、把關，有些人的凍結理由、規模和條件都是為了杯葛、干擾、破壞或唱衰，藍營這樣去脈絡化，將綠營視為雙標，完全抓錯重點。

羅致政更三問馬文君，「第一、有沒有拒簽保密切結？第二、有沒有抄寫機敏資料？第三、有沒有洩漏國防機密？」針對馬文君過去說沒有林森南路的辦公室，羅致政也質疑，馬文君應說明有無進出那個辦公室，有無國防部和軍總的人被要求去那個辦公室報告，國防部官員也不是笨蛋，若有去過，當然會其視為馬文君的辦公室。

立委蔡適應則說，國防外交委員會開過3次機密專案報告，分別是2018年10月25日、2019年3月28日、2020年10月26日，第三次會議最為重要，立委那天到台船機密考察後，回到立院做專報，國防部提示很多潛艦設計合約等重要資訊，在那場會議中，許多委員都有簽切結書，因此為何被點名的委員不簽，非常奇怪。

蔡適應表示，當時會議還有附帶決議，要求立委不要關說潛艦的案子，因為那個時間點有風聲傳出，有委員透過特別關係關切關說，國防外交議事錄都有寫到這件事，相關當事人有必要說明，為何拒絕簽署切結書。

立委劉世芳則呼籲，馬文君要面對事實真相，說清楚講明白，不要顧左右而言他，這是大是大非的問題，立委就算可以監督預算、有言論免責權，但也不能觸犯國家安全、國家機密保護、立委職權行使法的範圍內。