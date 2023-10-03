新北市板橋區今（3）日上午8時許發生墜樓案件，據了解，Y姓男子近日情緒低落，上午被人發現呆坐公寓屋簷外，急向警方及消防局報案，海山分局員警到場，欲上樓勸阻時，游男即從高處墜落，造成四肢骨折，消防人員立即將游男送往亞東醫院急救，所幸無生命危險。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980