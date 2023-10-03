桃園市八德區日前有名男子經由網友推薦投資AI機器人，先投入小額資金發現真的有獲利，再赴銀行欲匯款新台幣520萬元，由於匯款金額過高引起銀行行員關切，行員詢問下得知男子要投資AI機器人，趕緊聯繫警方到場，經一番勸導才順利使男子打消匯款念頭。

八德警分局四維派出所副所長黃平山表示，年約45歲的林姓男子2日11時至台新銀行要匯款新台幣520萬元，經行員關懷發覺神情有異，通報警方協助，巡佐李福進、警員黃子瑋到現場詢問林男匯款用途，林男自稱是提領520萬元要轉至幣托帳戶，再以電子錢包轉出投資AI機器人。

員警再進一步了解網友的背景，林男說，約莫在半年前於網路認識1名女網友，女網友自稱從事投資AI機器人可獲利，因此自己先投資5萬元的確有獲利，獲利方式為購買1個機器人為期1個月，扣掉6天算買機器人的本錢，剩下24天就是獲利，但是獲利的錢是轉到對方幣托的電子錢包，要出金要再投資一定金額及保證金後才能領出，因此這次才打算要匯款520萬元。

員警一聽立即識破這是詐騙手法，連忙告知林男這是常見的放長線釣大魚、假投資真詐騙的慣用手法，林男這才取消投資念頭。警方呼籲民眾，投資獲利提領不用繳交保證金這是詐騙手法，詐團會先讓你投資小筆資金獲利，再誘騙你加碼投資後，馬上與你切斷聯繫。

警方說，近年來各國政府、企業皆高度關注人工智慧並投入研究，科技已然進步至長照也能AI，比起日新月異的科技進步，詐騙手法也持續更新，民眾要切記3要訣「勿急、勿躁、多思考」，只要詳加查證便能識破詐騙集團的手法。