社區流感疫情持續上升，台大兒童感染科醫師李秉穎表示，流感疫情自今年1月至今，一直處在高原期，雖然整體數字和往年沒有差異，但卻和往年3月後流感疫情會有下降趨勢不同，他直言「過去這一年很不尋常」，要觀察今年流感會不會大爆發，得看流感病毒有沒有大突變、疫苗是否有效預防。

據《ETtoday新聞雲》報導，李秉穎指出，依照過去經驗，流感疫情的高峰期都是在每年12月至隔年3月，過了這個期間就會趨緩，但今年自新冠肺炎解封後，流感疫情有增加趨勢，從1月至今一直處在高原期。

李秉穎說，流感疫情似乎受到天氣因素影響，變成熱帶地區一年四季都有的流行病，根據疾管署統計，今年流感併發重症病例累計749例，雖然整體數字和往年沒有差異，目前來看也還不到大爆發的程度，只是相較於新冠肺炎之前的狀況，「過去這一年很不尋常。」

李秉穎說今年流感是否會大爆發，要看2個因素，包括流感病毒有沒有大突變、疫苗是否有效預防等，以目前流感發展狀況來看，病毒尚未出現大突變或大流行的徵兆，但還是要持續觀察。