多次揭發進口蛋相關爭議的農業粉專「Lin Bay 好油」版主林裕紘，昨（2）日被爆他先前被恐嚇一事是自導自演，令外界相當傻眼。而在恐嚇案剛爆發時，曾留言力挺林裕紘的國民黨台北市立委參選人、市議員徐巧芯表示，絕不會贊同、支持林自導自演的行為。

在林裕紘剛被自爆親人被恐嚇時，徐巧芯曾聲援他，寫下「加油，謝謝你為人民追出真相，我們會做你的後盾，請警方一定要查出恐嚇者真實身份」的留言。

徐巧芯今召開記者會談到林裕紘自導自演事件時表示，她當時留言的立場很清楚，是希望警方一定要查出真相。她指出，林裕紘在食安議題上，幫人民追出很多真相，因此，她才會認為被恐嚇是相當離譜的行徑，應該查出背後真兇。

徐巧芯強調，林裕紘現在已承認自導自演，「做錯就是做錯，沒有人會去瞎挺」，但巴西進口蛋確實有混充、流向不明的問題，各縣市政府都有稽查與重罰，「進口蛋有問題是一回事，林裕紘自導自演是另一回事」。徐巧芯也提到，雖然感謝林裕紘為大家追出真相，但絕不會贊同、支持他自導自演的行為。