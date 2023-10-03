曾要桃警保護Linbay好油卻遭爆自導自演 張善政這樣回應

農業粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘遭恐嚇被查出是自導自演，曾指示桃園警方加以保護林的市長張善政3日表示，任何桃園市民遭威脅都會請檢警偵辦，強調仍要肯定林裕紘揭露農業部不透明資訊，了解進口蛋政策荒腔走板，可惜壓力太大最後退場竟做了自導自演，令人遺憾且不可取，希望引以為戒，尊重別人發言權，也不要隨便威脅他人。

張善政說，不管是「Lin bay好油」版主林裕紘，或是任何一個桃園市民，如果在網路上或公開場合受到威脅，都會請警方或檢調單位來偵辦。他也肯定林裕紘過去一陣子揭露很多農業部在雞蛋進口政策上的資訊不透明，揭露很多資訊，讓外界更了解進口雞蛋這件事情其實是荒腔走板，這點貢獻還是要給林肯定。

但張善政也提到，只是非常可惜林裕紘在最後，可能是因為壓力太大，想要退場的時候，做了看起來是自導自演的做法，非常令人遺憾。

張善政強調，台灣是一個言論自由的國家，任何人講的話都要受到保障，如果是自導自演，做法就是非常不可取，林裕紘最後出來道歉了，這也是應該有的做法。

張善政說，希望所有網路上的朋友，都應該以這個案例引以為戒，尊重別人的發言權，但也不要去隨便威脅人家。