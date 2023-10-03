嚇死人！台南市安平區慶平路與健康二街北側綠帶的輸水管線，昨天傍晚突然爆管大量噴水，水柱高度達12米，大約4層樓高，讓目擊民眾都嚇了一大跳。市府水利局發現後，立即通知包商欣達公司關閉水源並派員搶修，預計本周完成修復。

目擊民眾指出，昨天下午放學後，多位國中生在綠帶附近騎腳踏車時，突然聽到他們大叫，上前察看才發現水柱噴出來，大約10至12米高。過去從來沒有看過這種情況，這種「噴泉」還是第一次，只是公園綠帶一向都只是小水管在定時灑水，怎麼會有這麼大的輸水管線？

水利局初步調查後表示，昨天傍晚5點37分左右，承攬該局「台南市安平再生水廠新建工程統包計畫案」的統包廠商欣達環工公司，在進行供水測試時，因輸水管線壓力異常，導致慶平路與健康二街北側綠帶爆管噴水。

水利局說，發現後第一時間即通知欣達公司緊急關閉再生水供水開關，並依標準作業流程通報，以及派員前往現場會同履約管理單位、監造顧問公司及施工廠商了解現況，幸好現場並無人員受傷及衍生相關危險。

水利局認為，此次事件為執行安平再生水供水測試導致輸水管線異常噴水，肇因及責任將盡速釐清，後續還將持續要求廠商加強施工安全，避免事件再發生，同時也會依據契約規定處理。

水利局指出，台南市安平再生水廠新建工程統包計畫案為再生水場示範計畫之一，主要提供南部科學園區高科技產業用水，水質符合高科技產業先進製程21項用水標準。此案於2020年6月簽約，工期約1053個工作天，預計興建3萬500噸再生水廠、環教中心、再生水高階處理設施及配水池、23公里的區內外輸配水管網等。