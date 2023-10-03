今年第14號颱風「小犬」正逐漸逼近台灣，今(3)日適逢中秋連假後的開市日，根據北農統計，今日每公斤平均菜價49.9元，較休市前漲幅超過16％。農糧署表示，主要為前兩天休市加上颱風的預期心理所致，不過這次颱風主要影響南部，對中部以北產區影響有限。

根據北農今日交易市況顯示，台北市蔬菜到貨量約1336噸，較休市前747噸大增78％，量增菜種有甘藍、小白菜、大白菜、青江菜、蕹菜、萵苣菜、甘薯葉、胡瓜、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、番茄、敏豆、甜椒、青花苔、玉米、蘿蔔、青蔥、竹筍等，無量減菜種，其餘各菜種均略有增減。

北農分析，本日進貨量較休市前大幅增加，市況因中秋連休後承銷人普遍存貨少，預期購買需求增加，雖然產地到貨量大幅增加，但承銷人購買意願強烈，買氣強勁，交易市況熱絡，各菜種行情價格漲多跌少。

葉菜類部分，高麗菜上價(品質最好)每公斤53元、大白菜每公斤35元、小白菜每公斤60元、青江菜每公斤48元；絲瓜每公斤41元；青蔥每公斤則達215元。

農糧署副署長姚志旺表示，今日每公斤菜價49.9元，主要前兩天休市，加上颱風到來的預期心理，買氣熱絡下使得菜價水漲船高，不過這次颱風主要影響是在花東和南部，對中部、北部產區影響應不大。

姚志旺說，之後的菜價漲跌還要視颱風過後的災損而定，若是短期葉菜類的話，只要1個月就可以復耕。