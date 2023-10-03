有民眾今（3日）上午7時31分於淡水捷運站後方岸邊發現一具浮屍，警方獲報後趕抵現場，經查死者為女性，身穿白色上衣、黑色牛仔短褲，身上並未發現證件，因此暫未能辨識身分，另屍體也無明顯外傷。警方表示，目前已將遺體依無名屍移置新北市立殯儀館，並報請刑事相驗。

據了解，警方昨（2日）深夜接獲報案，指稱淡水金色水岸處有女子落水，警消到場搜尋未果，原定今上午再度集結進行搜救，隨後接獲民眾報案，指稱於捷運淡水站後方岸邊發現一具浮屍，經打撈上岸，確認就是昨天報案落水的女子。

淡水警分局表示，針對本案將持續比對失蹤人口特徵及調閱監視器，以釐清真實身分。警方指出，死者大體採證後已通知板橋殯儀館先依無名屍移置，另再報請刑事相驗。

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