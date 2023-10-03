王冠閎希望與Nike攜手合作，一起讓更多人認識自己及游泳。（Nike提供／朱世凱台北傳真）

「台灣蝶王」王冠閎在杭州亞運游泳男子200公尺蝶式以1分54秒53成績奪下銀牌，成台灣亞運賽史首面游泳獎牌，王冠閎自國小3年級投入游泳運動以來，就很清楚自己的天賦和目標，超越常人的決心和對運動的熱情被Nike相中，也成為Nike台灣第一個簽約的游泳運動員。

王冠閎表示，「過去Nike簽約運動員對我來說都是非常厲害的運動員，現在我也加入Nike簽約運動員的行列，心中興奮是難以言喻的！希望能透過這樣的攜手合作，一起讓更多人認識我以及游泳運動。」

作為游泳選手，對於和「水」相關的事情特別投入。除了在運動場上與Nike攜手外，王冠閎未來也期望能與Nike一起為保護地球和運動的永續目標而努力，「期待能攜手透過如淨灘、海洋保育推廣等實際的行動，號召大家共同加入，一起保護地球與運動環境的未來。」

他也透露自己最喜歡的Nike單品是好搭耐穿的Nike Air Force 1 系列。另外，除了游泳之外，也很喜歡打籃球。在高強度的游泳專業訓練後，能夠有投籃的放鬆時間讓王冠閎轉換心情，儲備持續前行的熱忱與動能。