粉絲專頁Lin Bay好油版主林裕紘被網友恐嚇案，警方查出國民黨工許姓男子涉案，整起事件為「自導自演」，而林裕紘在發出道歉聲明後，還秀出自己為民進黨黨員，又說要退黨；對此，民進黨立委莊瑞雄痛批，從一路上吳音寧在北農他就一路攻擊，2020年他入黨了，一路上攻擊民進黨，一路走過來看到這個人操作，自導自演完後，溜到國外去了，整個系列計畫自導自演壞透了。

莊瑞雄提到，當初國民黨在質詢LinBay好油時，要求行政院長陳建仁在十天內要破案，否則不能上台報告，當初國民黨指控是黑道跟網軍，當初這樣操作，現在想起來何其諷刺，全台灣的人不會因為他秀出民進黨證，就認為民進黨這麼壞，剛好相反這個人壞透了，國民黨這種人你也用，還去聲援他。

莊瑞雄指出，當時還稱這是攸關言論自由，不能查水表，國民黨乾脆叫他回來到桃園機場迎接他算了，對台灣社會最大影響，就是未來任何人被恐嚇，會不會被質疑是自導自演，把整個道德底線都顛覆了，利用偽造證據發動訴追，Lin Bay好油搞的社會雞犬不寧。

民進黨立委洪申翰表示，自導自演查獲，林先生還持續輿論操作，大家看清楚自導自演的角色，但到底為什麼早上Lin Bay好油要秀出黨證，為什麼還要幫國民黨遮掩？這起離譜荒謬、自導自演跟國民黨的關係，還在做認知操作，不會有人認為這起事件是民進黨操作，他為什麼入黨不得而知，要請他回台灣接受檢調約談。