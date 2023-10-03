農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘因踢爆巴西進口雞蛋諸多問題，被爆此事其實是林自導自演，林在臉書貼出民進黨證、宣布退黨；民進黨主席兼總統參選人賴清德今日表示，「身為民進黨主席，我深刻認為，他具備民進黨理念，才加入民進黨，怎麼會發生這樣的事？」；賴更激動說，「但不管哪一個政黨，不應該做就不應該做」。

除了林裕紘自導自演，國民黨政策會員工許哲賓也涉案的自導自演。有如「藍綠聯手」。賴清德說，若這個事情證實是真的自導自演，這個也是台灣民主化之後，第一次有在野黨黨工，以自導自演方式抹黑政府，製造對立，引起社會恐慌，企圖得到選舉的利益，這是非常非常不應該。

賴清德今召開「國家希望工程」國政願景第四場發表會，「創新經濟．智慧國家」為主題，被問到「Lin bay好油」油整起自導自演事件，被指這是寫好劇本，民進黨是不是臥底不少？

賴清德說，台灣的民主成就，是被國際稱羨為民主奇蹟，台灣也被公認為亞洲民主燈塔，台灣民主不是天上掉下來，是許許多多人犧牲奉獻，才能走出專制獨裁的痛苦，到今天能夠享受民主自由，希望每一個人都應該需要珍惜，每一次選舉，不分朝野，不分國人，每一個人都要把他當作是民主嘉年華，千萬不可以為了贏得選舉，不折手段。

他說，若這個事情證實是真的自導自演，這個也是台灣民主化之後，第一次有在野黨黨工，以自導自演方式抹黑政府，製造對立，引起社會恐慌，企圖得到選舉的利益，這是非常非常不應該，所以希望檢調單位能夠嚴格查明，將真相公諸於社會，國民黨也應該要負責任對外說明清楚，為什麼會發生這樣的事情。

他說，至於這位林先生，公布黨證，是民進黨員，「身為民進黨主席，我深刻認為，他具備民進黨理念，才加入民進黨，怎麼會發生這樣的事？」「但不管哪一個政黨，不應該做就不邀該做」，希望朝野政黨都能記取這個事件的教訓，也希望國人都能夠支持，把每次選舉當作民主嘉年華，大家快快樂樂提出政見，提出國家未來發展方向，爭取人民的支持。

他表示，得到勝利的人，得到人民支持的人，就扛責任，建設國家、推動國家進步，如果沒辦法得到人民支持，就下一次，就扮演監督角色，期待下一次爭取人民的支持，台灣民主才有可能持續深化，會更佳贏得國際社會對我們的肯定。