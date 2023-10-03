農業臉書粉專「Lin bay好油」日前自曝遭恐嚇，未料案情大逆轉，遭踢爆是自導自演。高雄市長陳其邁今（3）日表示，對於這個案件非常震驚，希望檢方能盡速釐清涉案人數，是否還有其他共犯，相關人士也應如實交代整個來龍去脈。

「Lin bay好油」版主林裕紘長期關注農業部進口蛋議題，上月自揭被傳恐嚇訊息，未料遭爆其實是自導自演，而人在海外的林裕紘今晨透過臉書致歉，提及「收到槍跟刀的照片是真的」，但部分訊息是許姓友人幫忙傳訊的，還附上民進黨黨證稱不配當民進黨黨員，將退出民進黨並誠實面對所有責任跟問題。

對於「Lin bay好油」自導自演，又自爆民進黨員要剪黨證，是否在模糊焦點？陳其邁今回應，對於這個案件是非常震驚，希望檢警能夠釐清，因為連日有很多民眾非常關心這個議題，網路言論自由也是我們非常珍貴、珍惜的。

陳其邁提到，許嫌是國民黨政策會的網路的負責人，還有Linbay好油等這一連串，中間也有一些不管是在網路或新聞上一些攻防，因此希望檢方能盡速釐清涉案人數，參與的人是否還有其他共犯，都須盡速釐清。他尊重司法偵辦，也希望相關人士也應該要如實交代清楚整個來龍去脈，這樣才是大眾較關心的重點。