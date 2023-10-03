易昇鋼鐵隸屬於台鋼集團，以電爐煉鋼與生產鋼筋為主，靠著生產製程優化成為國內最有競爭力的電爐煉鋼廠之一，使用電爐煉鋼可較高爐煉鋼減少81％碳排放量，且不使用鐵礦砂與煤炭做為原料，能減少傷害地球。

易昇鋼鐵使用廢鋼做為原料，符合永續發展目標SDGs12負責任的消費與生產（Responsible Consumption and Production），採用永續消費和生產模式，且待鋼鐵產品生命周期結束後，能熔煉再使用，落實循環經濟精神。

臺企銀支持並鼓勵企業實踐ESG，此次聯貸案內容連結ESG指標利率調整機制，鼓勵易昇鋼鐵在營運過程中積極推動節能減碳策略，減少各類能源耗用，進而達到節能、節水及減碳成效，希望為全球環境永續發展盡一份責任，成為永續發展的模範企業。

因應綠色供應鏈浪潮來襲，臺企銀力挺中小企業正面迎戰，透過異業結盟工研院共同啟動「淨零減碳聯合輔導平台」，提供中小企業一站式碳轉型解決方案，整合行內融資輔導資源，提供跨領域專業顧問團隊服務，推動企業進行能源管理評估，引導採取節能減碳措施。

同時，臺企銀亦已簽署加入赤道原則，在授信流程中評估及調查對環境及社會的影響，貸後也持續監測追蹤，落實金融機構企業社會責任。