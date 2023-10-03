聯準會理事Michelle Bowman認為通膨依舊過高，能源價格上漲可能扭轉通膨改善的部分進展，再度升 息可能是合適的，若數據顯示通膨改善速度放緩則願意支持在未來的某次會議上升息。

而聯準會監管副主席Michael Barr則表示貨幣政策已經達到或接近足夠緊縮的水準，通膨正在下滑，就業失衡也正在改善，過去的緊縮政策還會在未來幾個月持續發酵，聯準會目前應該謹慎行事，最重要的問題並不是今年是否還需 要升息，而是高利率需要維持多久。

元富投顧分析，近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現跌深反彈，包括美股和歐股都一樣，未來台股持續反彈機會大。台股最重要的護國神山，台積電近期持續反彈，也讓指數再走高，未來量能變化，將是本波觀察重點，成交量3,000億元以上佳。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲36點，成交價8,527點；半導體30期貨上漲47點，指數來到4,274點；航運期貨上漲0.05點，成交價暫報138.25點；國外指數部分，東證期貨下跌40.5點，來到2,289.5點；美國道瓊期貨下跌231點，指數暫報33,628點；美國那斯達克100期貨上漲48點，成交價14,995點。