勞動部職安署今天舉辦「勞工健康服務成果發表會暨推動職場健康服務績優單位及人員表揚」，其中人數僅約60人左右的台南市永康垃圾焚化廠，認為其員工多數為高齡，且健康檢查經常過重、心血管疾病風險高，職護因而推動減肥計畫，甚至讓原本體重逾百公斤的員工減重至70多公斤、降低心血管疾病風險。

永康垃圾焚化廠廠長楊芳哲表示，公司在尚未為職安署強制實施「臨場健康服務」單位時，從2017年就自費邀請職護服務，盼提供員工更多健康管理概念，且今年特約臨場職護次數更增加至24次，希望能夠提供更多服務，近年公司每年投入在健康管理的費用從疫情期間的80萬至90萬不等。

楊芳哲舉例，公司員工多為中高齡及高齡者、心血管風險高，除了提供50歲以上每年5000元健康檢查費用外，職護也加強「減重」，如曾有員工從100多公斤下降至70多公斤、降低心血管風險；此外，如垃圾吊車手經常需要彎腰駝背、易有肩頸危害，因此也設置飛輪及單槓讓工作之餘可以舒緩肩頸。

職安署署長鄒子廉表示，職安署近年致力推動在地化勞工健康服務制度，提升 我國勞工健康照護率，並有系統的提供國內中小企業標竿學習，強化我國勞工健康照護的品質，以建立健康友善職場。