亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會11月將於美國舊金山登場。香港特首李家超今日出席行會前見記者，再被問到至今是否收到APEC邀請函。他表示，APEC主辦方須按指引發邀請函，港府將依照規章出席會議。

綜合港媒報導，李家超表示，APEC是一個國際組織，本身有其指引和慣例，主辦單位需按照APEC指引向各經濟體會員領導人發出邀請函，他期望主辦方履行責任，邀請所有會員參與，並強調港府會按APEC的指引、規則和習慣出席。

根據APEC的指引，主辦國家要在開會前至少8個星期向出席的領袖發出邀請。但本屆會議將於11月11日展開，至今只剩下6個星期。有美媒此前報導，華府已決定不會讓李家超出席APEC領袖會議，又指港府仍可派出其他官員率領代表團出席。

香港《國安法》於2020年6月頒布實施，當時美國川普政府宣布制裁11名香港特區政府官員，措施包括凍結其在美資產並拒絕入境，時任香港保安局局長李家超在制裁之列。美國國會多位議員頻頻向拜登政府施壓，要求不可給李家超簽發參與APEC的簽證。