洪姓男子不堪剛出生的兒子吵鬧，竟拿棉悶頭，還用手掐頸，太太在外打開監視器驚見丈夫失控舉動，衝回家阻止憾事發生，事後報警提告。高雄地檢署認為，男嬰身上無傷，洪男掐住他脖子僅1至2秒，社工介入後也改善關係，最後處分不起訴。

洪男與陳姓女子與有一子，男嬰去年5月誕生後，時常因不明原因哭鬧。今年3月陳女有事外出，打開住家監視器，發現洪男竟然拿著棉被蓋住男嬰的頭，男嬰痛苦揮動小手掙扎。

陳女見狀嚇個半死，立刻衝回家，打開家門，發現男嬰躺在床上大哭不止，當下質問洪男剛剛在做什麼。洪男表示，睡著後一直被男嬰吵醒、很不爽，只是想制止他。

洪男的恐怖行為不只一樁，某次還被陳女看見，用手圈住男嬰脖子，陳女嚇得衝上前將洪男的手撥掉，質問洪男為什麼這麼做，洪男只說「小孩太吵」。男嬰阿嬤也證稱，孫子曾因為吵鬧，被洪男恐嚇要「帶去小港的墳墓丟棄」。

陳女不堪壓力，決定報警提告恐嚇。檢方調查發現，洪男如果真要下毒手，當時應是持續悶住或掐住男嬰脖子，但洪男並沒有這麼做，男嬰身上並沒有任何傷痕，判定洪男只是情緒管理欠佳，行為僅止於警告，沒有致人於死的犯罪意圖。

此外，經過社工介入輔導，洪男的行為已明顯改善，較有耐性且態度和悅，查無其他證據可證明洪男犯行，最後處分不起訴。

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