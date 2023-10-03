日本知名零食「Pocky」巧克力棒擁有各式各樣的口味，受到不少人的喜愛。近日一名網友行經嘉義六腳一處農田，意外發現一片「Pocky田」，讓她不禁拿出實體Pocky巧克力棒合影，逗趣的對比圖引起網友熱烈迴響，就連台灣廠商也現身回應。

原產地曝光？她曬「Pocky種植畫面」8萬人笑翻，廠商現身揭密。(翻攝臉書路上觀察學院/網友提供)

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，日前行經嘉義六腳一處農田時，意外發現路邊的農田中插了許多固定用的的棒子，因為上端是咖啡色，下方則是淺褐色，看起來與Pocky巧克力棒十分相似，讓她忍不住拿出實體巧克力棒合影，形成「Pocky田」的逗趣畫面。

貼文曝光後引發熱議，直至截稿前已吸引超過8萬人按讚，網友紛紛留言笑稱「巧克力棒都是這樣種出來的啊，你不知道嗎」、「原來Pocky是田裡種出來的，長姿勢了」、「我決定封妳為Pocky系研究專家」、「一般盒裝的Pocky就是由田裡大支的根莖上的芽苞發育成嫩莖稈的部分。還沒有完全從地底下長出來時，以及剛剛出土仍未木質化的部分」、「終於有人講出來了，Pocky的種植方式就是插在土裡！收成時，用刀子在土壤上約15公分處砍下來，這樣可以確保Pocky的根繼續向上重新生長哦」。

隨著貼文的迅速爆紅，也釣出Pocky的台灣廠商Glico格力高小編現身留言，「想不到Pocky的秘密竟然被你發現了，讓小編來送你Pocky作為獎勵，記得來私訊領取喲」。