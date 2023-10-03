歐洲聯盟一名官員今天說，歐盟執行委員會將評估4項關鍵技術被一些不符歐盟價值觀的國家當作武器的風險，包括半導體和人工智慧（AI），明年也將採取因應措施。

歐盟列出的另外兩項關鍵技術是量子技術和生物技術，例如疫苗和基因組定序。

這名不願具名的官員告訴路透社：「歐盟執委會（European Commission）將針對這4項技術與成員國展開風險評估，截止日期在今年底。下一步是於明年減輕風險。」

歐盟可能採取的措施包括出口管制，並與意見相同的盟國合作。

歐盟執委會此舉是歐盟今年6月公布的經濟安全戰略一環，也呼應美國、澳洲等擔心中國漸趨獨斷的國家採取的類似措施。

歐盟執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）和負責產業事務的歐盟官員布勒東（Thierry Breton）明天將於格林威治時間13時30分（台灣時間晚上9時30分）針對這項議題舉行記者會。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成供應鏈中斷、俄羅斯去年侵略烏克蘭又在歐盟引發能源危機後，歐盟近年一直試圖降低對中國和其他國家關鍵產品的依賴。

此外，法新社提到，歐洲議會明天也準備最終批准一項機制，將允許歐盟課徵關稅、限制投資，並限縮一些被認為從事經濟勒索的國家取得公共合約的機會；歐盟成員國立陶宛在強化與台灣的關係後，遭中國施加貿易限制，歐盟此舉是因應此一爭端的方式之一。