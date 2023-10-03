有些適婚男女找不到對象，會求助婚友社。一名36歲從事金融業的女子，6年前30歲時經聯誼找到年收破百萬的男子，兩人墜入愛河，但在一次出遊時發現男方脫鞋後，身高比她開出至少要175公分的條件少0.5公分，當場分手。6年過去，男方已經結婚，女子仍小姑獨處，今年中秋節又來求助婚友社。

美滿服務中心主任徐乃義分享一起案例，6年前一名30歲從事金融業的女子，外表、身材、收入都是一流，經中心安排認識一名條件也優秀的男生，畢業於知名國立大學碩士，從事出口貿易，年收破百萬，兩人在一對一聯誼後馬上墜入情網，感情穩定發展，之後便開始論及婚嫁。

當美滿服務中心以為又促成一對佳偶時，有一天這對情侶去墾丁玩，男生脫鞋準備下水，女方看到他身高突然有些遲疑，要求回飯店重新量一次，結果男生身高只有174.5公分，比女生開出的175公分的身高條件少0.5公分，女子氣炸不能接受，當場收拾行李回台北，與男方分手。

徐乃義說，6年過去男方已在3年前娶妻，而女方今年已經36歲，遲遲遇不到比前任更好的人，至今仍單身，中秋節前夕女子媽媽又帶她來美滿服務中心，希望幫忙找未來的女婿，但女子對另一半的標準並未降低，要求男生要年收100萬元以上，外表、身材必須優秀，身高也不退讓，要赤腳175公分。