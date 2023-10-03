2024大選越來越近，其中政黨票將影響各政黨在立法院的不分區立委席位。據《Newtalk新聞》昨（2日）公布最新手機簡訊民調，結果顯示，執政的民進黨政黨票以28.07%（上次調查是30.06%）輸給在野的國民黨30.51%（上次調查是30.4%），值得注意的是，這是該網站自今年7月1日發布至今共6次民調結果，民進黨政黨票支持率最低的一次。

據《Newtalk新聞》指出，針對政黨票進行調查，詢問「政黨票您會投給哪一黨？」回答國民黨的有30.51%（上次調查為30.4%）居首，其次為回答民進黨的有28.07%（上次調查為30.06%）、民眾黨18.54%（上次調查為16.92%）。該民調分析指出，雖然新竹市長高虹安的爭議仍在延燒中，但對於民眾黨的殺傷力似乎稍微減弱。

該民調由Newtalk新聞網站透過手機於9月30日中午至10月1日中午隨機發送簡訊，邀請回答線上問卷；每一通簡訊都有獨立網址，避免遭到灌票或濫用；共成功回收1151份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣正負誤差值正負2.95%。