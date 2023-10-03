一名50歲女性，平日都有運動習慣，也不碰菸酒，自認身體相當健康，但在一次大腸鏡檢查時，竟發現早已罹患大腸癌。對此，她感到相當震驚，也才意識到過去半年如廁時糞便會帶血，卻以為只是痔瘡出血就不加理會。醫師指出，發生血便時千萬不能輕忽，還有像是貧血、腹脹、腹絞痛、排便習慣改變、裡急後重及體重莫名減輕等，都可能為大腸癌症狀，不可不慎。

北投健康管理醫院副院長梁程超表示，該名女性患者過往每4～5年會安排基礎健康檢查，但從未做過大腸癌篩檢，認為年紀尚輕不太需要，後來得知台灣大腸癌發生率世界第1、且好發於50歲以上族群，所以才安排進一步篩檢。

沒想到的是，該女性患者首次檢查就被揪出早已罹患大腸癌，經手術切除腫瘤，最後確認罹患大腸癌第3期。面對這樣的結果，患者感到相當震驚，也向醫師坦承，近半年來發現如廁時糞便會帶血，但本身有痔瘡問題，因此並未加以理會。

梁程超指出，發生血便的原因多元，像是痔瘡、肛裂、發炎性腸胃道疾病，甚至是大腸癌、直腸癌等都有可能，因此千萬不能輕忽。除此，他也提到，大腸癌伴隨症狀除了糞便帶血外，包含貧血、腹脹、腹絞痛、排便習慣改變、裡急後重及體重莫名減輕等，也都是值得注意的警訊。

梁程超示警，大腸癌居國人癌症發生率首位，初期幾乎沒有症狀，通常出現血便、體力變差等症狀時，可能已發展至中晚期。他強調，想辨認是否罹患大腸癌，最好的方式就是不管有無症狀，只要年滿50歲都應該接受篩檢。

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