中華成棒隊杭州亞運預賽最終戰碰上香港隊，推出生涯國際賽初體驗的賴柏瑋先發，打線上也做出調整，林立鎮守右外野、本壘指揮官任務交給戴培峰，力拚預賽3連勝晉級超級循環賽。

總教練吳思賢表示，會安排賴柏瑋先發，主要是他最近球質不錯，「在比賽開始前一直就設定他投這一場。」而今天牛棚也會有投手準備，主要是讓每位投手都有實戰感覺，「像是阿牛（王政浩）、阿輝（潘文輝）都會準備上來投一下。」

中華隊這次只帶10名投手，預賽前3場結束後應該只有陳柏毓、鄭浩均未亮相，吳總表示，陳柏毓主要是受限於母隊海盜隊的投球限制，使用上侷限較多，教練團在安排他登板會有比較多考量。

而鄭浩均則是在出發杭州前的比賽中造成手臂緊繃，原本教練團也有意安排他登板1局，但他的想法是想要進牛棚就好。林立今天鎮守右外野，吳思賢表示，今天對香港隊強度比較低，所以讓他上來守一下，適應比賽感覺，也讓有些球員能夠輪空休息。

中華隊先發打線：

第一棒鄭宗哲（游擊）

第二棒楊振裕（左外野）

第三棒吳念庭（一壘）

第四棒林立（右外野）

第五棒李灝宇（二壘）

第六棒林子豪（三壘）

第七棒申皓瑋（中外野）

第八棒陳敏賜（指定打擊）

第九棒戴培峰（捕手）

先發投手：賴柏瑋