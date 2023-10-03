高端、進口蛋資訊公開 是不是現在沒做好？賴清德：只有更好啦，沒有最好。（曾薏蘋攝）

賴清德今召開「國家希望工程」國政願景，以「創新經濟．智慧國家」為主題，提到落實「開放政府」、「開放資料」，被問到從高端疫苗、進口蛋事件，政府資訊不夠公開遭詬病，賴清德說，「我今天召開記者會公布這政見，表示我未來一定會這樣做」；媒體追問，是不是現在沒有做好？他說，「只有更好啦，沒有最好」。

賴清德今提出以「創新經濟．智慧國家」為主題，在全面化政策數位公共服務，提出落實「開放政府」、「開放資料」理念；被問到最近從高端疫苗、進口蛋事件，攸關民生的是否更開放或甚至修法或宣示若當選後要如何保障人民至少對民生議題知的權力？

賴清德說，他我今天召開記者會公布這政見，表示他未來一定會這樣做，「開放政府」他一點也不陌生，擔任台南市長時就是建立開放政府，當時就有「四個本質」，其中就是「開放政府」，除了可以讓社會力量監督政府，也可以得到政府後端資料去創業。

他說，政府資訊是可以創業，這才可以有助於政府跟人民之間的溝通，更加密切，政府也因此可以得到人民更大信任，這樣推出各項公共政策，一定更能成功。

媒體追問，「現在沒有做好？」賴清德說，只有更好啦，沒有最好，「我們要抱著這樣的精神，現在做好，未來還是要更好，因為時代不斷在進步，除了我們必須要有這樣決心，一定要善用各種科技」。