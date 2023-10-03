近期猛烈攻擊巴西進口蛋爭議的農業臉書粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘，先前自爆遭到恐嚇，但檢調昨（2）日逮到嫌犯許哲賓後，許卻稱恐嚇事件是林自導自演，他則協助扮演恐嚇者的角色，並透露有錄音自保。而許哲賓為何會從願意幫忙林裕紘，到決定蒐證保護自己，原因也在檢調追查下隨之曝光。

據了解，林裕紘與許哲賓為舊識，《ETtoday新聞雲》指出，檢警追查發現，「Lin bay 好油」粉專是在9月21日收到恐嚇留言，當天下午，林、許通聯頻繁，而事情爆發後，林陸續發表聲明，甚至委請律師提告，讓力挺老友的許覺得被背叛，也擔心弄假成真，台大法律系畢業的他，因此決定蒐證自保。

9月27日下午，許哲賓使用LINE和林裕紘語音通話，先是詢問還需不需要幫忙什麼，以消除對方戒心，接著再趁聊天時套話，讓林親口說出要求許留言恐嚇，以及隨後帶風向的過程，這也成了許自保，以及確認林是自導自演的重要證據。

而關於這起案件的最新進度，法務部長蔡清祥今早說明，此案是由桃園地檢署偵辦，許哲賓目前遭聲押獲准，他可能涉及的罪名，檢察官會按照事實認定。