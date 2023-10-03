在被問到該項議題時，歐盟一位官員回答說：「就你所提到的事務，執委會並沒有展開正式調查」。

在法國當局於26日發起突襲檢查之後，輝達並沒有發表評論。

彭博在上周報導指出，歐盟反壟斷機構正在非正式地收集有關圖形處理晶片市場的反競爭情形，並查訪產業界人士。該市場主要是由美國的輝達所主導，市占率高達8成。彭博也提到，法國當局持續針對輝達在AI晶片的角色、價格政策和價格影響上，試圖了解市場上的意見。