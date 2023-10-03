英國F-35B戰機2021年11月17日從「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母上起飛後不久，隨即墜入東地中海，引發廣大關注。
不過，據《動力》（The Drive）網2日報導，最近出現的影片卻顯示，早在2016年，俄羅斯蘇（Su）-33艦載戰機在設法降落「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov）航母時，便發生了戲劇性墜海事故，而詭異的是，地點也在東地中海。
據悉當時俄羅斯在執行支援阿塞德政權任務，航母正要駛離敘利亞海岸，事故就發生了。而駕駛趁戰機墜海前，及時安全彈射逃生獲救，才撿回一命。
由手持裝置在艦上拍攝的外洩錄影顯示，Su-33戰機在墜海後，仍在東地中海域漂浮。從片中可以看到，當航母經過時，戰機的雙垂直尾翼從水中露出，而上空的救援直升機則將飛行員從水中救起。
接近片尾時可以看到，航母開始駛離並轉身，而飛行員在上直升機時，身上似乎纏著降落傘的線繩。報導指出，這段影片若不是官方錄製，更凸顯了艦上人人能拿手機等手持裝置拍攝的嚴重安全問題。
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