Russian Su-33 fighter jet chilling in the waters of Mediterranean Sea back in 2016.



The Sukhoi Su-33 (NATO reporting name Flanker-D) crashed after trying to land on Russian aircraft carrier Admiral Kuznetsov operating off the coast of Syria.



The pilot was saved. pic.twitter.com/YLNcp7ceR6 — Clash Report (@clashreport) October 2, 2023

英國F-35B戰機2021年11月17日從「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母上起飛後不久，隨即墜入東地中海，引發廣大關注。

不過，據《動力》（The Drive）網2日報導，最近出現的影片卻顯示，早在2016年，俄羅斯蘇（Su）-33艦載戰機在設法降落「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov）航母時，便發生了戲劇性墜海事故，而詭異的是，地點也在東地中海。

據悉當時俄羅斯在執行支援阿塞德政權任務，航母正要駛離敘利亞海岸，事故就發生了。而駕駛趁戰機墜海前，及時安全彈射逃生獲救，才撿回一命。

由手持裝置在艦上拍攝的外洩錄影顯示，Su-33戰機在墜海後，仍在東地中海域漂浮。從片中可以看到，當航母經過時，戰機的雙垂直尾翼從水中露出，而上空的救援直升機則將飛行員從水中救起。

Su-33 Carrier Landing Crash Aftermath Seen In New Video https://t.co/qQI3ZnZY8Q — The War Zone (@thewarzonewire) October 2, 2023

接近片尾時可以看到，航母開始駛離並轉身，而飛行員在上直升機時，身上似乎纏著降落傘的線繩。報導指出，這段影片若不是官方錄製，更凸顯了艦上人人能拿手機等手持裝置拍攝的嚴重安全問題。