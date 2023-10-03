台中北區學士店邱晧勳曾在上海米其林實習、擁有一身好廚藝。畢業後卻沒有投入過往耕耘的餐飲界，而是不顧父母反對毅然決定投入房仲產業。一路上跌跌撞撞，眼見同時進入的夥伴都已轉正職，自己卻需延長試用期，邱晧勳在堅持努力下不僅順利轉為正職、更一路如倒吃甘蔗，多次榮獲百萬經紀人、服務品質冠軍等內部獎項，於今年奪下「房仲業奧斯卡」之稱的全國「金仲獎」，為房仲路上自我挑戰再寫下新的里程碑。

大學就讀餐飲管理的邱晧勳提到自己加入房仲的原因很單純，「希望我在功成名就的那一天，我父母還看的到。」考量父母親年紀較大，邱晧勳認為要在餐飲界闖出一番名聲需要時間的歷練，不希望屆時有子欲養而親不待的遺憾，決心找一個可以挑戰自己、同時能獲得相應報酬的職業，因此往業務職前進。

為了測試自己有沒有業務的潛力，來自高雄的邱晧勳選擇先至家附近的電信門市進行銷售，任職一段時間後，工作雖上手但容易成為舒適圈，想趁自己還年輕、有熱情時到其他縣市打拼，因而轉至大學就讀、有地緣關係的台中謀職。

邱晧勳坦言，當時對於業務職沒有太多行業上的設限，不論車業、房地產等等，不同產業、不同品牌都去嘗試面試；最終因為面試流程的正式與完善的說明，感受公司制度嚴謹而選擇了信義房屋。沒想到在新人時期成績卻始終無法達標，眼見同梯都已經轉正，自己卻瀕臨被刷掉的邊緣，最後靠著學長姊的支持，勉強在延長試用後低空達標。

好不容易轉正沒多久，卻碰上買賣方約好下訂時刻，買方卻因故反悔而遭到屋主破口大罵；和師父通力合作成交的案子，卻因為屋主隱瞞屋況、撒手不管，成交後反而有更多的屋況問題需要處理，在在都影響了邱晧勳的服務心態，甚至一度陷入低潮，所幸在前輩的帶領下，邱晧勳開始轉念、一路漸入佳境。

邱晧勳要求自己每天至少要有效拜訪6組以上客戶、固定20封開發函，有接通的電話至少20通，並且每天至少要拜訪1-2個社區，就連帶看前，若時間允許都會提早到物件所在地幫客戶客戶找車位。在始終不願放棄的努力下，邱晧勳從分店第一個延長試用期、差點被解職的小菜鳥到分區業績第一名，更在入行進入第四年時榮獲全國「金仲獎」肯定。

回想初出茅廬至今，邱晧勳最感謝的是分店的夥伴，因為有樂於傳授心法的店長手把手教學以及會照顧人、保護徒弟的師傅，互相支援、關懷的學長姐們，讓自己在工作上碰到矛盾時能迎刃而解；也因為在這樣和樂的團隊環境下茁壯，邱晧勳更樂於以自己的經驗手心向下協助培育新人、一同成長。

邱晧勳建議有意進入不動產業的新人，入行除了不要怕吃苦，最重要的是選擇信譽良好、且擁有完善教育訓練的公司，才能累積紮實的功力、奠定開創事業的基礎，「因為我們都是一片白紙，應該要先學到知識，把基礎打好，才能穩定做業績，提供好的客戶服務」，因此當初在面試多家房仲品牌後，最終選擇有獨特師徒制、完整培訓的信義房屋，讓邱晧勳脫胎換骨。除了入門帶領，邱晧勳也提到房仲業務起步門檻高，一開始要能活下去真的很重要，信義房屋在新人時期就提供的五萬保障底薪，相較沒有底薪的業務工作是很大的支持動力。

將「金仲獎」視為挑戰之一的邱晧勳在獲獎之後並不因此自滿，未來將持續向上挑戰管理職，往職涯下一個階段邁進。